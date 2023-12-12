Клопп — о провалах с подписанием Кайседо и Лавиа: боже, как же нам повезло!

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа в «Челси». Напомним, летом мерсисайдцы проиграли трансферную борьбу за обоих футболистов.

«В прошедшее трансферное окно произошло несколько странных вещей. Но, между нами говоря, я смело могу сказать: «Боже, как же нам повезло!»

Тогда мы этого до конца не осознавали. Да, мы понимали, что другие опорные полузащитники не захотели переходить в нашу команду. Но посмотрите, как всё в итоге обернулось! Я очень рад, что всё случилось так, как случилось. Всё произошло так, как и должно было», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Челси» приобрёл Кайседо и Лавиа за общую сумму в € 162 млн. В текущем сезоне эквадорец провёл за «аристократов» 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Бельгийский хавбек из-за травмы до сих пор не дебютировал за лондонский клуб.