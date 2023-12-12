Президент Турции Эрдоган отреагировал на избиение судьи после матча чемпионата страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал избиение арбитра Халила Умута Мелера президентом футбольного клуба «Анкарагюджю» после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1).

«Я осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», сыгранного сегодня вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте», — написал Эрдоган в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после матча президент «Анкарагюджю» нанёс удар в лицо арбитру. Отметим, в избиении судьи принимал участие не только президент клуба, но и представители команды.

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