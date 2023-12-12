Мадридский «Атлетико» выставили на продажу

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«Атлетико Мадрид» начал процесс продажи клуба, сообщает La Sexta.

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин вместе с президентом клуба Энрике Сересо, запустили процесс продажи клуба. Они владеют 65 процентами акций «Атлетико».

По данным источника, первые контакты уже произошли. Есть очень заинтересованный американский бизнесмен, владелец команды НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс, который может приобрести мадридский клуб.

На данный момент мадридский «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. В следующем туре команда встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Матч состоится 16 декабря.

В Лиге чемпионов команда единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав 11 очков.

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