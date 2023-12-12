«Интер Майами» анонсировал матч с «Аль-Насром». Там могут встретиться Месси и Роналду

Футбольный клуб «Интер Майами» объявил о том, что проведёт предсезонные матчи в Саудовской Аравии.

Там команда сыграет два матча. 29 января «Интер Майами» встретится с «Аль-Хилялем», а 1 февраля проведёт матч с «Аль-Насром».

Примечательно, что 1 февраля аргентинский нападающий Лионель Месси, который выступает за «Интер Майами», может встретиться с португальским форвардом Криштиану Роналду, который защищает цвета «Аль-Насра».

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

Роналду, в свою очередь, является игроком «Аль-Насра» с 1 января 2023 года. Контракт португальца с клубом действует до 2025 года.

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