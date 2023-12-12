Президент киевского «Динамо» объяснил назначение Шовковского на пост главного тренера

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал назначение Александра Шовковского на пост главного тренера.

«В отпуск мы идём с ощущением, что мы не всё выполнили, в частности не попали в еврокубки, хотя эта задача стояла перед «Динамо». В то же время победили в четырёх матчах подряд под руководством Шовковского.

Теперь он главный тренер уже без приставки «и.о.». Он умеет настраивать команду, он «динамовец» по своей сути, поэтому и я, и болельщики надеемся, что всё будет хорошо, и во второй части сезона мы станем чемпионами», — приводятся слова Суркиса в официальном телеграм-канале клуба.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 28 очков.

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