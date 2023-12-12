Владелец «ЧФР Клуж»: Коноплянка — огромное разочарование, ему уже не до футбола

Президент и владелец «ЧФР Клуж» Нелу Варга сообщил, что полузащитник команды Евгений Коноплянка покинет клуб в зимнее трансферное окно.

«Если говорить об уходе, то я могу назвать трёх игроков, с которыми мы расстанемся. Один из них – Коноплянка, огромное разочарование.

Он был моей ставкой, к сожалению, но я прогадал. Не может быть, чтобы перед каждым официальным матчем, когда тренер ставит тебя в состав, за день до него ты сообщал ему, что у тебя болит нога, у тебя ушиб или ещё что-то.

Возможно, ему уже не до футбола, но это неважно, это закрытая тема. С Коноплянкой мы расстанемся зимой», — цитирует Варгу Fanatik.ro.

Украинский вингер Евгений Коноплянка стал игроком «ЧФР Клуж» в июле этого года.