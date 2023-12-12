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Представитель Захаряна объяснил, почему трансфер в «Реал Сосьедад» мог сорваться

Представитель Захаряна объяснил, почему трансфер в «Реал Сосьедад» мог сорваться
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Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, почему трансфер россиянина в Испанию мог сорваться.

«Не могу об этом много говорить. Но это не агентская история, просто нужно было соблюсти интересы футболиста. Арсен уходил из «Динамо» за год до окончания контракта с клубом, через полгода он имел право подписываться с любым клубом. «Динамо» на флажке продавало игрока, возникли моменты прочтения контракта. В общем, нам надо было доделать кое-какие вещи. Конечно, Арсен в этот момент был взволнован, переживал, но главное, что всё получилось», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл 15 матчей (640 минут) и отдал одну голевую передачу.

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