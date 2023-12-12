Руководство «Барселоны» проведёт встречу для обсуждения будущего Хави в клубе

В грядущий четверг президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор каталонского клуба Деку проведут деловую встречу, на которой обсудят текущее положение дел в команде, а также будущее главного тренера сине-гранатовых Хави на фоне не лучших последних результатов. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Bar Canateles.

По информации источника, руководители «Барселоны» будут обсуждать целесообразность нахождения Хави у руля каталонского клуба, а также подумают о том, кто бы мог его сменить на посту главного тренера команды. Также во встрече примет участие Алехандро Эчеваррия, являющийся правой рукой Деку.

Напомним, после 16 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 34 очка и на текущий момент занимает третье место. Каталонский клуб на семь очков отстаёт от «Жироны», возглавляющей турнирную таблицу.

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