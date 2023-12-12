Президент «Анкарагюджю», избивший арбитра, арестован полицией

Президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа, напавший на судью после матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1), был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабинсоглу в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Коджа под присмотром сотрудников правоохранительных органов был отправлен в госпиталь, где ему оказывалась медицинская помощь после произошедшего инцидента.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава турецкого МВД Али Ерликая осудили президента «Анкарагюджю» за избиение арбитра.

Напомним, в концовке игры, где произошёл данный инцидент, счёт сравнял нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды в составе «Ризеспора».