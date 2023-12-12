Деограсия: «Зенит» — самый популярный клуб РПЛ, но столица футбола в России — Оренбург

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, какой из российских клубов наиболее популярен за рубежом и, в частности, у него на родине — в Испании. По его словам, о «Зените» за пределами России говорят больше всего из-за участия клуба в еврокубках до отстранения. При этом он подчеркнул, что считает футбольной столицей РФ город Оренбург.

«Какой российский клуб самый популярный в Испании? Сейчас, конечно, «Зенит». О нём говорят больше всего. Это понятно, ведь эта команда последние годы больше других российских клубов играла в еврокубках. В Испании смотрят такие турниры и видят там в основном питерцев.

Хотя люди, которые следят за футболом, знают и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» с «Ростовом». У них были победы над «Реалом» и «Севильей».

У нас в России много хороших команд из Москвы — «Локомотив», ЦСКА. «Зенит» тоже очень сильная команда из Санкт-Петербурга. Но столица футбола в России — Оренбург», — приводит слова Деограсии «Спорт-экспресс».

Напомним, «Оренбург» набрал 15 очков в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Деограсии идёт в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице. В зоне вылета — «Балтика» и «Сочи». Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар».