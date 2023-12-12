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Объявлена десятка номинантов на звание лучшего клуба года по версии Globe Soccer Awards

Объявлена десятка номинантов на звание лучшего клуба года по версии Globe Soccer Awards
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Были определены десять клубов, претендующих на звание лучшего по итогам текущего года в соответствии с версией Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Этими претендентами стали:

Саудовская Аравия: «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад»;

Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити»;

Испания: «Барселона», «Севилья»;

Италия: «Наполи», «Интер»;

Бразилия: «Флуминенсе».

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах декабря каждого года в Дубае. В 2022 году лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards был признан мадридский «Реал».

Изначально на эту награду также претендовали: «Вест Хэм Юнайтед», «Рома», «Бавария», «Унион», «ПСЖ», «Фейеноорд», «Бока Хуниорс», «Урава Ред Даймондс» и «Видад».

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