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Бышовец: головокружение от успехов «Зенита» сыграло роль в недооценке соперников

Бышовец: головокружение от успехов «Зенита» сыграло роль в недооценке соперников
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Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о результатах «Зенита» в первом круге чемпионата России сезона-2023/2024. Сине-бело-голубые после 18 матчей внутреннего первенства занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

«В подготовительном периоде «Зенита» возникли определённые проблемы. Была поставлена максимальная задача — победа в Кубке и чемпионате. Инерция головокружения от успехов сыграла определённую роль в недооценке соперников «Зенитом».

Многие ищут причины поражений «Зенита» в тактике. Об этом тоже можно говорить, но главное — это мобильность. Команды, обыгравшие «Зенит», не уступили в мобильности, создали ограничения в пространстве и во времени в позиционных атаках «Зенита». Это определяло результат и является главным фактором побед того же «Динамо», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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