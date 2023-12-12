Фанаты клуба шестого дивизиона бурно отреагировали на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции

Болельщики футбольного клуба «Ревель», выступающего в шестом по силе французском дивизионе, эмоционально отреагировали на жеребьёвку Кубка Франции, в ходе которой определилось, что в 1/32 финала этого турнира они сыграют с «Пари Сен-Жермен».

Напомним, «Ревель» проведёт матч с грандом французского футбола в следующем месяце, 7 января.

В минувшем розыгрыше Кубка Франции парижский клуб вылетел в 1/8 финала данного соревнования, уступив «Марселю» со счётом 1:2. В той встрече в составе «Пари Сен-Жермен» отличился защитник Серхио Рамос. В свою очередь, за «Марсель» голами отметились Алексис Санчес и Руслан Малиновский.

После 15 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и на текущий момент расположился на первой строчке.