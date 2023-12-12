Сенников: в России ближе к тому, чтобы помещать на купюры хоккейных людей, а не футбольных

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, какого игрока поместил бы на денежную купюру в России. Ранее в Нидерландах выпустили банкноту с изображением легендарного экс-футболиста Денниса Бергкампа. На уникальной лимитированной банкноте номиналом в € 8 будет изображён гол Денниса в ворота сборной Аргентины на ЧМ-1998.

«Поместить на купюры рубля можно кого-то из легенд, завершивших карьеру. Легенда номер один у нас всегда Лев Яшин. Может, Всеволода Боброва. Нужно помещать тех великих, кого уже нет.

В своё время на всех банкнотах был Ленин, но то была немного другая история. Думаю, у нас ближе к тому, чтобы помещать на купюры хоккейных людей, а не футбольных. Тот же Фетисов, который выигрывал всё», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.