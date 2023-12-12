Представитель Захаряна: Россия в Европе никому не нужна. Глобально ― к нам нет интереса

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об отстранении России от международного футбола.

«Как сейчас оценю взаимодействие европейских клубов с Россией? Никак. Никому мы не нужны. Да, к отдельным игрокам может быть интерес, но глобально ― нет. У нас перенасыщен рынок, в Европе нет больших зарплат у молодых ― всё потихоньку. Ла Лигу невозможно по мастерству сравнивать с РПЛ. Те, кто у нас лучший, испытывают большие сложности, когда приезжают в топовые чемпионаты. Это очень тяжело.

Сейчас страны, которые раньше считали футбольным карликами, поднялись. Условно говоря, зачем кому-то искать игрока в России, если можно найти такого же в Люксембурге? Или, например, Хорватия ― везде в Европе работают хорватские тренеры, вся их молодёжная сборная играет в европейских клубах. У нас, да, есть инфраструктура, деньги ― осталось футболистов воспитывать, а с детскими тренерами у нас проблемы», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.