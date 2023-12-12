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Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов покинет клуб зимой

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов покинет клуб зимой
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Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов покинет южный клуб этой зимой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Действующий контракт Ионова с «Ростовом» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в € 1,2 млн. В сезоне-2023/2024 Ионов сыграл за «Ростов» 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три матча в Кубке России.

До перехода в «Ростов» Алексей выступал за московские «Динамо» и ПФК ЦСКА, «Краснодар», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Кубань». Также на счету опытного полузащитника 39 матчей в составе национальной команды России. К «Ростову» Ионов присоединился на правах свободного агента.

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