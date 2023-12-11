РПЛ ушла на паузу. Вот какие матчи теперь нужно посмотреть до конца декабря

Российский футбол впал в зимнюю спячку. В четверг надолго попрощаемся и с еврокубками. Интересного футбола станет меньше, тем не менее он будет в деле практически беспрерывно. Всё из-за разных графиков в топ-чемпионатах.

АПЛ

17 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Когда зимний перерыв: с 3 по 12 января

Интересные матчи до паузы:

17 декабря: «Арсенал» — «Брайтон», «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»;

19 декабря: «Ньюкасл» — «Челси» (Кубок английской лиги);

20 декабря: «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (Кубок английской лиги);

23 декабря: «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» — «Эвертон», «Ливерпуль» — «Арсенал»;

26 декабря: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»;

27 декабря: «Эвертон» — «Манчестер Сити»;

28 декабря: «Брайтон» — «Тоттенхэм», «Арсенал» — «Вест Хэм»;

1 января: «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Забегая вперёд, АПЛ уйдёт на паузу позже других именитых чемпионатов. Но так было всегда, так что удивляться не стоит — знаменитый Boxing day в преддверии Нового года никто не отменял. Большое за это спасибо!

Перед перерывом есть десяток шикарных вывесок в Премьер-лиге плюс парочка в Кубке лиги, где в 1/4 финала сойдутся «Челси» с «Ньюкаслом» и «Ливерпуль» с «Вест Хэмом». Мерсисайдцам, кстати, вообще повезло с ближайшими соперниками: тут и «МЮ», и «Арсенал», и те же «сороки». А вот у «Ман Сити» календарь попроще. Однако и без Холанда с Родри в Англии будет на кого посмотреть.

Тех, кто давно не видел АПЛ, вероятно, смущает присутствие в списке «Астон Виллы». Её матчи обязательно смотрим: команда Унаи Эмери поочерёдно обыграла «Ман Сити» и «Арсенал», причём в ярком стиле, и идёт на третьем месте.

Ла Лига

Джуд Беллингем Фото: Getty Images

Когда зимний перерыв: с 24 декабря по 1 января

Интересные матчи до паузы:

16 декабря: «Атлетик» — «Атлетико», «Валенсия» — «Барселона»;

17 декабря: «Реал Сосьедад» — «Бетис», «Реал» — «Вильярреал»;

18 декабря: «Жирона» — «Алавес»;

21 декабря: «Кадис» — «Реал Сосьедад», «Бетис» — «Жирона»;

23 декабря: «Атлетико» — «Севилья».

В Испании осталось провести всего два тура перед каникулами. Зато они завершатся как раз в тот момент, когда соберётся на перерыв Англия. Блестящий тайминг! Составляя календари, руководители двух главных лиг мира точно не сговаривались?

Среди интересных доновогодних матчей выделим приключения сенсационной «Жироны». Да, вывески не выглядят топовыми, но когда в последний раз мы вообще видели подобную сенсацию в Испании? 21 год назад, когда к чемпионству мчал (и, увы, в итоге стал вторым) «Реал Сосьедад» Карпина и Хохлова? Надо наслаждаться каждой игрой жиронцев, пока они в ударе.

Помимо этого, отметим матчи «Реала Сосьедад», в которых наверняка поучаствует Арсен Захарян, «атлетичное» противостояние «Атлетика» и «Атлетико», а также два статусных забоя главных грандов: «Валенсия» — «Барселона» и «Реал» — «Вильярреал».

Лига 1

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Когда зимний перерыв: с 21 декабря по 13 января

Интересные матчи до паузы:

16 декабря: «Гавр» — «Ницца»;

17 декабря: «Лилль» — «ПСЖ»;

20 декабря: «Реймс — «Гавр», «Тулуза» — «Монако».

Дольше всех среди представителей топ-чемпионатов отдыхать собрались французы. Главные лентяи найдены! Что касается интригующих противостояний, обращаем внимание, само собой, в первую очередь на «Монако» Александра Головина и «Гавр» Далера Кузяева. Особенно приоритетно это для тех болельщиков, которые смотрят исключительно РПЛ. Как раз отличный повод перейти и на другие сорта футбола!

Из других матчей выделяется сходка «Лилля» и «ПСЖ». Парижане по привычке выносят всех в чемпионате, и, кажется, остановить их способен только кто-то из именитых соперников. Не зря единственное поражение пришло к команде Мбаппе от сильной «Ниццы». «Доги» — тоже не простачки, тем более не проигрывают никому с сентября.

Бундеслига

До Нового года «Бавария» сразится с «Вольфсбургом» и «Штутгартом» Фото: Getty Images

Когда зимний перерыв: с 21 декабря по 11 января

Интересные матчи до паузы:

17 декабря: «Байер» — «Айнтрахт», «Бавария» — «Штутгарт»;

20 декабря: «Вольфсбург» — «Бавария».

Немецкие клубы зафиналят паузу чуть раньше французских, а уйдут на неё одновременно с ними. Перед этим же состоятся три весьма интригующих встречи. «Айнтрахт» хлопнул со счётом 5:1 «Баварию». Теперь на очереди великолепный «Байер» Хаби Алонсо, который в этом сезоне вообще не проигрывает?

Не будет просто и самой «Баварии». Настигнет ли мюнхенцев похмелье после столь убойного унижения? Проверят это «Вольфсбург» и «Штутгарт». Швабы, кстати, всего на одно очко отстают от чемпионов Германии.

Серия А

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Когда зимний перерыв: с 31 декабря по 4 января

Интересные матчи до паузы:

17 декабря: «Лацио» — «Интер»;

18 декабря: «Аталанта» — «Салернитана»;

23 декабря: «Болонья» — «Аталанта»;

30 декабря: «Ювентус» — «Рома», «Аталанта» — «Лечче».

А вот и главная календарная неожиданность! Чемпионат Италии на каникулы, по сути, не уйдет. В нынешнюю зиму чиновникам захотелось поэкспериментировать и не отправлять команды на отдых. Причины две: коммерция и желание закончить пораньше, чтобы дать сборной больше времени на подготовку к Евро-2024. Перед ЧМ-2018 в России, кстати, итальянцы делали так же. Решение принимали летом, ещё до вылета из квалификации. Вот насколько не сомневались в попадании на чемпионат мира.

Что касается суперматчей, то их два: «Интер» сразится с «Лацио», а «Ювентус» — с «Ромой». Ещё есть три встречи «Аталанты» Алексея Миранчука, но тут на ваш страх и риск: Джан Пьеро Гасперини крайне редко выпускает россиянина на поле. Правда, в выходные экс-игрок «Локо» убрал «Милан» победным ассистом. Вдруг это изменит мнение тренера?