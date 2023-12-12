Игрок «Реала Сосьедад» Захарян был задействован на четырёх позициях в нынешнем сезоне

Футболист «Реала Сосьедад» Арсен Захарян в нынешнем сезоне сыграл на четырёх разных позициях в атаке. Об этом сообщает Opta Sports.

По данным источника, 60% от всего игрового времени 20-летний футболист провёл на левом фланге; 37% — это игра в качестве левого полузащитника, а остальные 23% — в качестве левого вингера. 33% игрового времени Захарян провёл в роли центрального хавбека. На позицию правого вингера пришлось 7% от всех игровых минут россиянина в нынешнем сезоне.

Напомним, в текущем сезоне Захарян принял участие в 15 играх за испанский клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности футболист провёл на поле 640 минут.

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