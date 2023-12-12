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«Лорьян» мог нарушить санкции Евросоюза, подписав Тальби из «Рубина»

«Лорьян» мог нарушить санкции Евросоюза, подписав Тальби из «Рубина»
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Французский клуб «Лорьян» мог нарушить санкции Евросоюза, оформив приобретение тунисского защитника Монтассара Тальби летом прошлого года у «Рубина». Об этом сообщает News in France.

По сведениям источника, хоть на казанский клуб и не наложены прямые санкции, под ними оказался член совета директоров «Рубина» Дмитрий Конов. Правила Евросоюза гласят, что «если лицо, включённое в список, считается владельцем или контролирует организацию, не включённую в список, то можно предположить, что санкции распространяются и на лица этой организации». Футбольный клуб «Лорьян», в свою очередь, утверждает, что не был в курсе санкционной политики в отношении кого-либо из «Рубина» на момент осуществления сделки по Тальби.

25-летний защитник в нынешнем сезоне провёл 15 матчей за «Лорьян» в Лиге 1 и не отметился результативными действиями.

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