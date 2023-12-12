Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Ростове» прокомментировали информацию о возможном уходе Алексея Ионова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию о том, что полузащитник ростовского клуба Алексей Ионов покинет команду нынешней зимой.

«Алексей Ионов покинет «Ростов» зимой? Обо всех изменениях объявим на официальном сайте», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Ионова составляет € 1,2 млн.

После 18 туров РПЛ команда Валерия Карпина набрала 21 очко и занимает 10-е место в чемпионате.