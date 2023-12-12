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«Бавария» рассматривает 18-летнего вратаря «Тулузы» в качестве замены Нойера

«Бавария» рассматривает 18-летнего вратаря «Тулузы» в качестве замены Нойера
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Голкипер «Тулузы» Гийом Ресте стал одним из футболистов, которых рассматривает руководство «Баварии» в качестве долгосрочной замены вратарю мюнхенцев Мануэлю Нойеру. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 18-летний футболист является одним из 10 претендентов на вратарскую позицию в «Баварии», в которых боссы мюнхенского клуба видят замену 37-летнему Нойеру в случае, если он покинет команду после 2025 года.

Напомним, Ресте является воспитанником академии «Тулузы». Футболист стал частью системы французского клуба в 2020 году. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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