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Криштиану Роналду: очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше

Криштиану Роналду: очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями от своего нахождения в клубе после матча 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (5:2), в котором португалец отметился голом.

«Я очень счастлив находиться в «Аль-Насре» и с нетерпением жду возможности добиться высоких результатов с этим большим клубом. Я очень сожалею, что не перешёл в саудовский «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, и я буду поддерживать команду для того, чтобы мы добивались успехов», — приводит слова Роналду royanews.

Напомним, в нынешнем сезоне 38-летний португалец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 10 результативными передачами. Мяч в ворота «Аль-Шабаба» стал 50-м голом Роналду в 2023 году. По этому показателю он догнал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

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