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Агент Комличенко высказался о контракте игрока с «Ростовом»

Агент Комличенко высказался о контракте игрока с «Ростовом»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался о контракте футболиста с российским клубом. Действующее соглашение форварда с ростовчанами рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Это последний контракт Комличенко с «Ростовом»? Нет, я так не думаю. За подробностями набирайте в футбольный клуб «Ростов», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне за «Ростов» во всех турнирах Комличенко сыграл 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Нападающий в середине сентября получил травму бедра, после восстановления Николай часто появлялся на поле только со скамейки запасных. В общей сложности 28-летний игрок провёл на поле 1121 минуту.

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