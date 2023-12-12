В ПСВ ответили, почему решили выкупить Тиля у «Спартака», игрок мог приостановить контракт

Финансовый директор ПСВ Яп ван Баар рассказал о причинах выкупа полузащитника Гуса Тиля у «Спартака» летом 2022 года.

«Мы сделали это, чтобы навсегда вернуть Тиля в Нидерланды», — приводит слова ван Баара Follow the Money.

ПСВ посчитал вопрос закрытым, но трансфер Тиля всё равно может закончиться на печальной для Эйндховена ноте. Потому что действуют не только европейские, но и американские санкции, и «Лукойл» в них вовлечен.

Это также актуально для европейских клубов, таких как ПСВ, поскольку санкции США распространяются на его компании и частных лиц также за рубежом. США ожидают, что иностранцы также соблюдают их санкции, как только возникает связь со страной – например, если затронуты американские компании, американская компания является спонсором или когда используется американская инфраструктура.