Форвард сборной Армении Ранос подвёл итоги отборочного турнира к Евро-2024

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Армении Грант-Леон Ранос прокомментировал выступление своей национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024. Напомним, Армения набрала восемь очков и заняла четвёртое место в группе D.

«Я бы сказал, что мы провели хороший отборочный раунд. Нам не хватило стабильности в играх, в важных матчах мы теряли очки. Возможно, не хватило какого-то опыта и игровой практики на этом уровне. Считаю, что у нашей сборной большой потенциал, это можно было увидеть в некоторых наших играх. Мы надеемся, что больше наших футболистов перейдут в европейские чемпионаты и, таким образом, автоматически повысят уровень национальной сборной. Когда я только пришёл в сборную, все футболисты и персонал мне очень помогли мне адаптироваться в команде. Это позволило мне почувствовать себя комфортно в расположении сборной Армении», — приводит слова Раноса Metaratings.

20-летний нападающий дебютировал за основную сборную Армении в марте 2023 года. За это время форвард успел принять участие в девяти матчах национальной команды, в которых забил четыре гола.

Напомним, Ранос родился в Германии в семье этнических армян. Футболист успел поиграть за юношеские и молодёжные команды «Ганновера», дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии». Летом этого года Ранос стал игроком «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, за основной состав которой провёл шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.