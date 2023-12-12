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В РПЛ рассказали о трудностях в проведении Матча звёзд лиги

В РПЛ рассказали о трудностях в проведении Матча звёзд лиги
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Директор по маркетингу и коммуникациям Российской Премьер-Лиги Антон Фетисов высказался об идее проведения Матча звёзд РПЛ, а также рассказал о возможных будущих мероприятиях и турнирах.

«Вы знаете, предметного обсуждения этого вопроса ещё не было, но на данный момент нам кажется, что будет крайне тяжело встроить в календарь подобное событие с участием всех топовых игроков. Сейчас концентрируем своё внимание на несколько иных продуктах: на премии РПЛ, которая, на наш взгляд, в прошлом сезоне прошла успешно и на Зимнем кубке лиги», — приводит слова Фетисова RT.

Напомним, 16 декабря на Live Арене в Сколкове состоится Матч звёзд Кубка России. Начало шоу-матча запланировано на 14:00. Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Главным арбитром на игре выступит Сергей Карасёв. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков — так называемые футбольные челленджи.

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