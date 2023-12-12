Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов сделал предложение своей девушке Анастасии Кулешовой.

Фото: из личного архива

«Я сдался», — написал Радимов в социальной сети. При этом его девушка ответила на предложение согласием.

Фото: из личного архива

Ранее 48-летний россиянин уже был женат на российской певице и актрисе Татьяне Булановой.

Радимов является воспитанником «Смены-Сатурн» и московского ЦСКА, откуда затем перебрался в испанскую «Сарагосу». Потом был отдан в аренду в московское «Динамо», а затем в качестве свободного агента перешёл в болгарский «Левски». Вскоре поиграл ещё за «Крылья Советов» и «Зенит».

После окончания карьеры был помощником тренера и главным тренером в «Зените-2». Сейчас является советником у первой команды сине-бело-голубых.