«Коринтианс» заберёт 11% от сделки по переходу Ренана из «Зенита» в «Вест Хэм» — Белло

Бразильские журналисты продолжают утверждать о практически свершившемся факте перехода защитника Роберта Ренана из «Зенита» в «Коринтианс». Футболист должен вернуться в бывшую команду на правах годичной аренды, а затем перейдёт в английский «Вест Хэм». Об этом сообщает журналист Марко Белло-младший в соцсети X.

По сведениям источника, 20-летний Ренан однозначно проведёт в Бразилии весь следующий календарный год, а затем отправится в «Вест Хэм», который и переведёт деньги на счёт «Коринтианса». Бразильский клуб заберёт свои 11%, а остальную сумму направит в «Зенит», так как напрямую молотобойцы перевести деньги на счёт «Зенита» не могут. Если верить информации из СМИ о том, что Ренан уйдёт за € 25 млн, то «Коринтианс» получит от этой суммы € 2,75 млн.

Ранее агент Ренана опроверг подобный переход, назвав его «ложью».