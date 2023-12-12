Радимов назвал чего не хватило «Спартаку» в первой части сезона РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал главный компонент, которого не хватило московскому «Спартаку» в первой части сезона МИР Российской Премьер-Лиги.

«Команду лихорадит, стабильности не хватает катастрофически. С таким подбором игроков должны быть в лидерах. Поработают прилично и могут догнать лидеров. Но стабильности совершенно нет. Матчи на выезде надо стабилизировать.

Лучший матч: «Спартак» — «Крылья Советов» (3:0)», — написал Радимов в социальной сети.

На данный момент красно-белая команды после 18 сыгранных матчей в РПЛ располагается на пятом месте с 30 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. Его ближайшие преследователи: «Зенит» (36) и «Динамо» (32).