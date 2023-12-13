«Копенгаген» вышел в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2010/2011

Датский «Копенганен» обыграл «Галатасарай» (1:0) и оформил себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов со второго места своей группы. С первой позиции в стадию на выбывание попала мюнхенская «Бавария».

Для «Копенгагена» это первый выход в плей-офф Лиги чемпионов с сезона-2010/2011. Тогда команда в 1/8 финала по сумме двух встреч уступила лондонскому «Челси» (0:2) и вылетела из турнира. «Челси» в том сезоне споткнулся в следующем раунде от будущего финалиста в лице «Манчестер Юнайтед» (1:3).

В группе с «Копенгагеном» также выступали мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Мюнхенцы вышли в плей-офф с первого места, а «Манчестер Юнайтед» впервые за 18 лет заняли на групповом этапе Лиги чемпионов последнее место.