Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг отреагировал на вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

Тен Хаг отреагировал на вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды от мюнхенской «Баварии» в матче Лиги чемпионов (0:1).

«Мы проиграли [кампанию в Лиге чемпионов] не сегодня, это очевидно. У нас было несколько хороших матчей, но этого оказалось недостаточно. Думаю, мы сыграли очень хорошо с «Баварией» и не заслужили поражения, но проиграли матч.

С точки зрения организации игры в обороне мы действовали очень хорошо и очень здорово работали в прессинге. Мы играли против сильного соперника. Даже если «Бавария» выключается из игры, она обладает индивидуальным классом, чтобы создать один момент. К сожалению, так и случилось», – приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занял последнее место и закончил выступление в этом сезоне еврокубков.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» так не проваливался 18 лет. Команда безвольно вылетела из еврокубков
«Манчестер Юнайтед» так не проваливался 18 лет. Команда безвольно вылетела из еврокубков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android