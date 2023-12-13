Тен Хаг отреагировал на вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды от мюнхенской «Баварии» в матче Лиги чемпионов (0:1).

«Мы проиграли [кампанию в Лиге чемпионов] не сегодня, это очевидно. У нас было несколько хороших матчей, но этого оказалось недостаточно. Думаю, мы сыграли очень хорошо с «Баварией» и не заслужили поражения, но проиграли матч.

С точки зрения организации игры в обороне мы действовали очень хорошо и очень здорово работали в прессинге. Мы играли против сильного соперника. Даже если «Бавария» выключается из игры, она обладает индивидуальным классом, чтобы создать один момент. К сожалению, так и случилось», – приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занял последнее место и закончил выступление в этом сезоне еврокубков.