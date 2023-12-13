Шалимов — о зимних матчах РПЛ: кто будет смотреть футбол на трибунах в такую погоду?

Экс-главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о проведении заключительных туров осенней части чемпионата России в декабре в зимних погодных условиях.

«Мы не говорим ещё об одном факторе — а кто вообще будет смотреть футбол на трибунах в такую погоду? Я посмотрел на посещаемость — пришли только самые стойкие бойцы. И если исходить из интересов болельщиков — а играем мы ради них — то переносить в этом году надо было несколько игр. То есть решить надо две задачи — тренировки команд в зимнее время года, и комфорт публики во время матчей», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матчи 17 и 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 прошли в первой декаде декабря 2023 года. Средняя посещаемость 17 тура составила 6948 зрителей, 18 тура — 10 9957 зрителей. Самым посещаемым матчем 18 тура стала встреча «Зенита» и «Пари НН» (1:0), проходившая на «Газпром арене» под закрытой крышей.