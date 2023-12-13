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Шалимов: ключевая история — как Абаскаль спланирует и проведёт сборы «Спартака»

Шалимов: ключевая история — как Абаскаль спланирует и проведёт сборы «Спартака»
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Экс-главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о своих ожиданиях от выступления московского «Спартака» в весенней части текущего сезона.

«Что будет дальше? Ключевая история — то, как Абаскаль распланирует и проведёт сборы. В прошлом году ситуация была плохая: „Спартак“ на 7 очков опережал армейцев, а в итоге финишировали позади них, отставая на 4 очка — ЦСКА выиграл на дистанции 13 туров 11 очков», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

По результатам осенней части сезона-2023/2024 московский «Спартак» под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля находится на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе красно-белых 30 очков в 18 матчах чемпионата. Весеннюю часть сезона московский клуб откроет выездной встречей с действующим чемпионом петербургским «Зенитом».

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