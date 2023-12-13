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Фердинанд: вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов справедлив

Фердинанд: вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов справедлив
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о выступлениях «красных дьяволов» в Лиге чемпионов сезона-2023/2024. Накануне манкунианцы уступили «Баварии» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа и вылетели из турнира.

«Когда прошла жеребьёвка, можно было подумать, что «Манчестер Юнайтед» пройдёт дальше. Но забить по три гола в каждом выездном матче и набрать так мало очков — просто преступление. Забить 12 голов на групповом этапе и пропустить 15 — это футбол камикадзе.

Это баскетбол, где атакуете вы и атакуют вас. И «красные дьяволы» пришли к справедливому итогу. Если ты не можешь закончить матч в свою пользу, то выхода в плей-офф не заслуживаешь», — приводит слова Фердинанда издание Mirror.

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