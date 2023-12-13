Судейский комитет ФИФА отреагировал на избиение арбитра в Турции

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отреагировал на избиение арбитра Халила Умута Мелера президентом футбольного клуба «Анкарагюджю» после игры 15-го тура Суперлиги с «Ризеспором» (1:1).

«Халил Умут Мелер — очень хороший судья и очень хороший человек. Ни как судья, ни как человек он не заслуживает того, что случилось. Он просто выполнял свою работу, когда подвергся нападению по завершению игры. Кадры, на которых Халил Умут Мелер лежит на газоне и защищает голову руками, пока его бьют, ужасны.

Рефери не должен подвергаться нападению из-за принятого им решения, даже если оно неправильное. Все, кто любит «красивую игру», должны действовать и что-то делать. Пока не стало слишком поздно», — сказано в опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter) заявлении ФИФА.