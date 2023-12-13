Тарасов: в «Локомотиве» ничего не поменялось — клуб борется за самые высокие места

Бывший футболист «Лкоомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу турнирных амбиций железнодорожников. По его мнению, клуб продолжает бороться за самые высокие места.
«Год для «Локомотива» прошёл, как и всегда, периодами. Были удачные, были и неудачные. Но завершили год очень хорошо: забрали победы, закрепились в борьбе за высокие места.
Очевидно, что «Локомотив» всегда борется за самые высокие позиции. Думаю, что с момента моей игры в «Локомотиве» ничего в этом плане не поменялось. Будет зависеть от подготовки ко второй части сезона, от того, возьмут ли новых футболистов. Но последние несколько игр «Локомотива» очень понравились», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.