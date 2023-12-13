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Тарасов: в «Локомотиве» ничего не поменялось — клуб борется за самые высокие места

Тарасов: в «Локомотиве» ничего не поменялось — клуб борется за самые высокие места
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Бывший футболист «Лкоомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу турнирных амбиций железнодорожников. По его мнению, клуб продолжает бороться за самые высокие места.

«Год для «Локомотива» прошёл, как и всегда, периодами. Были удачные, были и неудачные. Но завершили год очень хорошо: забрали победы, закрепились в борьбе за высокие места.

Очевидно, что «Локомотив» всегда борется за самые высокие позиции. Думаю, что с момента моей игры в «Локомотиве» ничего в этом плане не поменялось. Будет зависеть от подготовки ко второй части сезона, от того, возьмут ли новых футболистов. Но последние несколько игр «Локомотива» очень понравились», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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