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Балахнин: игроки «Зенита» стали разочарованием первой части РПЛ — не реализовали себя

Балахнин: игроки «Зенита» стали разочарованием первой части РПЛ — не реализовали себя
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Известный отечественный тренер Сергей Балахнин назвал главное разочарование первой части РПЛ сезона-2023/2024. По его словам, это футбольный клуб «Сочи». Однако Балахнин подчеркнул, что его разочаровали и футболисты «Зенита».

«Разочарованием первой части РПЛ стала игра «Сочи». Это первое, что приходит на ум, потому что команда занимает последнее место — хотя потенциал команды выше, чем конец турнирной таблицы. В какой-то степени меня разочаровали и игроки «Зенита». Они не показали свой максимум и не реализовали себя полностью», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. «Сочи» идёт на последней строчке, в зоне вылета.

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