Клубы Европы обвиняют в обходе антироссийских санкций. Почему и чем это грозит РПЛ?

Журналисты из Le Monde (Франция), El Pais (Испания), Paper Trail Media (Германия), Der Standard (Австрия), Daily SME и ICJK (Словакия), De Tijd (Бельгия), Denik N (Чехия), Oštro Hrvatska (Хорватия) и Reporters United (Греция) провели расследование, изучив трансферные сделки европейских клубов с российскими. Там установили, что 28 команд Европы могут быть обвинены в нарушении экономических санкций. Результаты их расследования опубликованы на платформе Follow the Money.

Что не понравилось журналистам?

Используя данные Transfermarkt, журналисты установили, что с момента начала СВО российские клубы заключили 99 сделок с командами по всему миру, из них 38 – из стран Европейского союза. Общая стоимость трансферов – € 300 млн. При этом журналисты не учитывали арендные соглашения, так как в таком случае игрок остаётся связан контрактом со своим клубом, из которого он уходит в аренду.

Follow the Money утверждает, что 28 европейских клубов, вероятно, нарушили санкции, заключив сделки с российскими клубами, которые связаны либо с подсанкционными лицами, либо с компаниями, на которых были наложены ограничения.

Статистика по трансферам такая:

сезон-2022/2023 (лето): 28 трансферов в Россию (€ 48,54 млн), 12 переходов из российских клубов (€ 39,185 млн);

сезон-2022/2023 (зима): 10 трансферов в Россию (€ 12,87 млн), три перехода из России (€ 13,5 млн);

сезон-2023/2024 (лето): 35 трансферов в Россию (€ 85,245 млн), 11 из России (€ 101,525 млн);

71 из 99 трансферов был связан с европейским клубом, а их общая стоимость составила € 155 млн;

45 трансферов общей стоимостью € 105 млн были совершены с клубом из страны ЕС;

сделок не было с Англией и Германией, а вот зато с Бразилией было заключено больше всего соглашений.

Журналисты подсчитали, что 11 из 18 российских клубов связаны с санкциями – ограничения были наложены либо со стороны ЕС, либо со стороны США, либо и от тех, и от других одновременно. Среди них:

– «Ахмат» (ЕС, США) – под санкциями Рамзан Кадыров;

– «Балтика» (ЕС) – под санкциями «Ростех»;

– ЦСКА (ЕС, США) – под санкциями «ВЭБ»;

– «Динамо» (ЕС, США) – под санкциями «ВТБ»;

– «Оренбург» (США) – под санкциями «Газпром»;

– «Сочи» (ЕС, США) – под санкциями Борис Ротенберг;

– «Локомотив» (ЕС, США) – под санкциями «РЖД»;

– «Урал» (ЕС, США) – под санкциями Дмитрий Пумпянский (он возглавляет совет директоров клуба);

– «Рубин» (ЕС);

– «Спартак» (США) – под санкциями «Лукойл»;

– «Зенит» (США) – под санкциями «Газпром».

Рамзан Кадыров Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Follow the Money считает, что все команды, которые заключили сделки с указанными российскими клубами, могут напрямую нарушать санкции ЕС, а банки, через которые проводились платежи, нарушают европейские правила, согласно которым они не могут хранить свыше € 100 тыс. в качестве депозита от российских компаний или физических лиц. Ещё одна сторона, которая может быть вовлечена в нарушение санкций, – это национальная федерация той страны, чей клуб заключал сделку с российской стороной.

«Эти клубы, возможно, нарушили санкции: если команда принадлежит олигарху или компании, на которую распространяются санкции, это может легко считать нарушением», – сказал журналистам Анхель Саз-Карранса, директор Центра глобальной экономики и геополитики ESADE. Хелин Овер де Линден, адвокат и эксперт по российским санкциям, согласился: «Эти трансферы не разрешены в соответствии с правилами санкций».

Подробно разбирается несколько трансферов, и один из них – переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». На запрос журналистов-расследователей баскская команда ответила довольно коротко: «Все проверки были сделаны: категория «футболист» не была включена в списки санкций. Испанский банк, через который проводился платёж, не возражал».

Один из вариантов платежа – это перечислить сумму на счёт национальной федерации, с чьим клубом осуществляется сделка. Так сделал ПСВ, который покупал Гуса Тиля у «Спартака»: московский клуб получил первый транш, а остаток по выплатам был переведён Федерации футбола Нидерландов, которая подтвердила журналистам, что деньги находятся на их счетах.

Что говорят в УЕФА?

УЕФА же настаивает на том, что создание счёта условного депонирования (специальный счёт для безопасного проведения расчётов между покупателем и продавцом) для оплаты трансферов российскими клубами (или им) было необходимо.

«Нужно отметить, что этот процесс не был разработан для обхода санкций, введённых европейскими властями, – сказали в УЕФА. – Вышеуказанные меры были направлены на обеспечение прозрачного и практического решения в рамках ограничений сложного геополитического контекста и обеспечения справедливого и равноправного подхода к лицензированию клубов и финансовой честной игре, несмотря на внешние проблемы. Важно отметить, что средства остаются собственностью клубов-должников и будут доступны клубам-кредиторам только тогда, когда ситуация вернётся в нормальное русло, когда санкции будут отменены».

Арсен Захарян Фото: Getty Images

И какой вывод у расследователей?

С Тонни Вильеной, который перешёл из «Краснодара» в «Эспаньол», поступили иначе: расследование утверждает, что деньги были переведены на счёт в европейском банке. По утверждению расследователей, он также может считаться нарушителем санкционного режима, так как стал посредником в сделке.

Тонни Вильена Фото: Fran Santiago/Getty Images

Глобально вывод всего расследования такой: клубы, которые заключают трансферные соглашения с российскими командами, чьи владельцы/спонсоры/директора/президенты находятся под санкциями, нарушают санкционный режим. Какие тому доказательства? Ну, кроме слов экспертов – никаких. Один из них написал, что правила УЕФА и ФИФА (которые разрешили создавать резервные счета на балансе федераций) не могут быть выше санкционного законодательства ЕС. И поэтому не может быть такого, что санкции не будут распространяться на сделки с российскими клубами.

Какие могут быть последствия у расследования?

Пока неизвестно. Но работа российских команд этой зимой на трансферном рынке может стать сложнее. При этом спортивный юрист Юрий Зайцев сказал «Чемпионату», что говорить о том, что с российскими клубами работать незаконно, – это немотивированно нагнетать обстановку.:

«Не существует какой-то юридической структуры, которая называется российский футбол и которая находилась бы под санкциями. Соответственно, санкционного режима в отношении российского футбола не существует. Никаких запретов на уровне национальных государств, на уровне ФИФА в отношении трансферов игроков в Россию или из России не существует. Писали, что есть рекомендации не брать игроков из России? Я этих рекомендаций своими глазами не видел. Мне кажется, что речь идёт просто о каком-то странном и немотивированном нагнетании, которое ничем не подтверждено», – сказал Зайцев.