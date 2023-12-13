Агент Ионова заявил, что футболист продолжит карьеру после ухода из «Ростова»

Футбольный агент Милко Бански, представляющий интересы экс-хавбека «Ростова» и «Краснодара» Алексея Ионова, рассказал, что его клиент планирует продолжить играть в футбол на профессиональном уровне.

«Конечно, у Алексея есть план отдохнуть и продолжить играть», — сказал Бански в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне, 12 декабря, стало известно, что 34-летний полузащитник покинул футбольный клуб «Ростов». В сезоне-2023/2024 Ионов сыграл за жёлто-синих 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три матча в Кубке России.

До перехода в «Ростов» Алексей выступал за московские «Динамо» и ПФК ЦСКА, «Краснодар», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Кубань».