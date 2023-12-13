Экс-гендиректор «Текстильщика» из Иваново Игорь Ершов рассказал, как Минздрав России помог вернуть массажиста «Текстильщика» из Турции.

«У нас есть массажист Николай Болотов. Мы отправились на сбор в Турцию. Я тоже приехал, чтобы посмотреть условия и подписать новичков. За обедом смотрю — а наш массажист ничего не ест и весь жёлтый. Спрашиваю: «Михалыч, что случилось?» Он ответил, что плохо себя чувствует. В результате реально поплохело, слёг и ему вызвали скорую. Турецкие медики глянули и сказали, что надо госпитализировать. Потом перезванивают со словами, что у него камни в почках и их нужно удалять.

Через два дня звонят и говорят две вещи: «Во-первых, вы не оплачиваете счета, а здесь по $ 1 тысяче за день. Во-вторых, пациента надо вводить в искусственную кому, потому что организм не держит». Команда улетела, а передо мной вопрос, как деньги в Турцию переводить. Прямыми переводами невозможно, потому что у нас все транзакции через Сбербанк, а он под санкциями. Разве что кого-то из Москвы отправлять с мешком денег. В результате приехала его супруга с карточкой другого российского банка, и у неё каким-то чудом прошёл платёж.

Михалычу начали колоть антибиотики. Около пяти дней он был в абсолютном ауте. Дальше его уже нужно было вытаскивать из комы по всем врачебным правилам. Помню этот момент — я в Москве играл с детьми, и тут звонок с его номера. Честно, в этот момент представил не самое хорошее. Говорю «алло» и в ответ слышу его голос. Я чуть со стула не упал, а он: «Огромное спасибо, что помогли – со мной всё нормально». Но тут встал новый вопрос – как его вывозить?

Турки сказали, что ему нельзя лететь обычным рейсом. Нужны капельницы, приборы и наблюдение врачей. Пациент должен быть подключён — или не долетит. Здесь нужно сказать спасибо руководству Ивановской области. Подключили местный Минздрав, а тот подключил Минздрав общероссийский. Смогли организовать самолёт медицины катастроф. Ради простого 67-летнего массажиста из Иваново прокрутилась большая государственная машина. К тому моменту я три недели был генеральным директором и места себе не находил. Если бы всё сложилось трагичнее, то сейчас мог бы находиться в другом помещении», — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.