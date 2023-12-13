Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Сафонов: Помазун не останется в «Урале» на следующий сезон

Агент Сафонов: Помазун не останется в «Урале» на следующий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который проводит сезон-2023/2024 в «Урале» на правах аренды, высказался о будущем футболиста.

«Аренда рассчитана до конца сезона. Если будет хороший вариант, будем с ЦСКА разговаривать. С ЦСКА мы постоянно на контакте. По окончании сезона мы точно не планируем дальше оставаться в «Урале», уже четыре года там на правах аренды. Сейчас у Ильи возраст нормальный, 27 лет, привлекается за сборную России. Европа? Идеальный вариант, конечно, уехать в европейский чемпионат. Но я не силён в политике и не знаю, что будет летом», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний Помазун провёл 18 матчей за «Урал» в рамках Российской Премьер-Лиги. Пять раз голкипер покидал поле без пропущенных мячей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 2,5 млн. «Урал» первую часть сезона-2023/2024 закончил на 12-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков.

Материалы по теме
Агент Помазуна Сафонов: зимой будем работать над вариантами для Ильи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android