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«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00
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Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг. Игра начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала 10 очков и занимает первое место в группе F. Также немецкая команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В свою очередь, после аналогичного количества матчей подопечные Луиса Энрике заработали семь очков и располагаются на второй строчке.

Команды уже встречались в 1-м туре группового этапа в минувшем сентябре. В той встрече «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов
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