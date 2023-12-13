Яп Стам: Антони недостаточно хорош для уровня, который необходим в «МЮ»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался об игре бразильского вингера манкунианцев Антони.

«Футбол, который показывал Антони в матче Лиги чемпионов с «Баварией», недостаточно хорош для того уровня, который необходим в «Манчестер Юнайтед». Глядя на него, сейчас невозможно сказать, в чём именно он может прибавить, чтобы действительно стать лучше и войти в число топ-вингеров планеты, способных решать исходы важных игр», – приводит слова Стама Goal.com.

В текущем сезоне Антони провёл за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.