«Унион» бесплатно подпишет Крала, «Спартак» отдал за него € 12 млн в 2019-м

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за «Унион», по окончании сезона перейдёт в немецкую команду на постоянной основе в качестве свободного агента. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, чешский хавбек и его представители дали ясно понять, что не намерены продлевать контракт со «Спартаком». «Униону» нравится игра 25-летнего футболиста, берлинский клуб в ближайшее время предложит ему контракт.

Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году за € 12 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Унион» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Спартака» к нападающему сборной Камеруна Венсану Абубакару.