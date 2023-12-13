«Cпартак» зимой планирует подписать форварда сборной Камеруна Абубакара

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Бешикташа» и сборной Камеруна Венсана Абубакара в период зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Laura Dave Media в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, шансы «Спартака» на подписание камерунского форварда оцениваются как высокие из-за того факта, что он по неизвестным причинам был выведен из состава турецкого клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 22 матчах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Абубакара с «Бешикташем» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.