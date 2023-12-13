Моуринью: я не завидую, но Гвардиола потратил € 80 млн на Филлипса, а теперь продаёт его

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, планирует ли римский клуб усиливаться в период зимнего трансферного окна.

«Январский рынок? Дело не в том, что я хочу одно, а хозяева — другое. Я не завидую, но «Манчестер Сити» потратил € 80 млн на Филлипса, а теперь Пеп хочет продать его, чтобы купить нового игрока. Мы живём в условиях другой реальности. Я бы хотел, чтобы в команду пришли ещё 3-4 футболиста, все хотели бы этого. Мы желаем улучшить состав, но у нас есть трудности с этим. Если мы купим защитника, я уже буду счастлив», — приводит слова Моуринью сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, полузащитник Калвин Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» летом 2022 года за € 49 млн. За этот период английский футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение Филлипса рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.