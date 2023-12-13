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Рубиалес — о скандальном инциденте с Эрмосо: всё было по обоюдному согласию

Рубиалес — о скандальном инциденте с Эрмосо: всё было по обоюдному согласию
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Бывший глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес высказался о скандальном поцелуе Дженнифер Эрмосо, из-за которого был отстранён от футбола. По словам функционера, он не домогался до футболистки.

«Не было никаких домогательств, всё было по обоюдному согласию. Это поцелуй, подобный тому, как я бы поцеловал свою дочь или продавщицу лотерейных билетов в тот день, когда выиграл бы в лотерею. Между нами с Эрмосо было доверие», — приводит слова Рубиалеса Excelsior.

Напомним, женская сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу в 2023 году. Во время вручения золотых медалей игрокам команды Луис Рубиалес поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо. После данного инцидента футбольный функционер подвергся общественной критике. Более того, он был вынужден подать в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), в то время как Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

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