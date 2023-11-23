Футболистку Эрмосо вызвали в суд Испании для дачи показаний по делу о поцелуе Рубиалесом

Футболистка Дженнифер Эрмосо была вызвана в суд Испании, который пройдёт 28 ноября, для дачи показаний по делу о поцелуе экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, сообщает Национальная судебная коллегия Испании.

Напомним, 20 августа женская сборная Испании победила в финале чемпионата мира национальную команду Англии со счётом 1:0. Уже на церемонии награждении Рубиалес надел медаль на Эрмосо, а после поцеловал испанку в губы.

26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо же подала заявление в прокуратуру, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста председателя RFEF. 15 сентября он дал показания по делу о поцелуе Эрмосо в качестве подозреваемого. Судья постановил выдать запрет на приближение в радиусе 200 метров к Эрмосо. Рубиалесу также воспрещается контактировать с ней во время судебных разбирательств.