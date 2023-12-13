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«Хочу продолжать выступать за «Бетис». Иско — о своём будущем

«Хочу продолжать выступать за «Бетис». Иско — о своём будущем
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Полузащитник «Бетиса» Иско ответил на вопрос о том, хотел ли бы он пролонгировать своё трудовое соглашение с испанским клубом.

«Моё желание — продолжить играть здесь. Я счастлив. С самого начала я чувствовал себя здесь как дома. Мне очень комфортно в «Бетисе». У меня прекрасная связь с товарищами. Здесь на меня сделали ставку, несмотря на то что я мало играл. Когда ты счастлив, всё становится проще», — приводит слова Иско Mundo Deportivo.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Бетису» минувшим летом в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Иско принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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