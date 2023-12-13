«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: стали известны стартовые составы команд на матч ЛЧ

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг. Игра начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Боруссия»: Кобель, Бенсебаини, Озджан, Хуммельс, Зюле, Вольф, Брандт, Ройс, Байно-Гиттенс, Фюллькруг, Адейеми.

«ПСЖ»: Доннарума, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Ли Кан Ин, Коло Муани, Мбаппе, Баркола.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала 10 очков и занимает первое место в группе F. Также немецкая команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В свою очередь, после аналогичного количества матчей подопечные Луиса Энрике заработали семь очков и располагаются на второй строчке.

Команды уже встречались в 1-м туре группового этапа в минувшем сентябре. В той встрече «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0.